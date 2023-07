So bewegt sich The Social Chain

The Social Chain Aktie News: The Social Chain zieht am Mittag deutlich an

25.07.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von The Social Chain. Die The Social Chain-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 28,0 Prozent im Plus bei 0,485 EUR.

Die The Social Chain-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 28,0 Prozent auf 0,485 EUR. Zwischenzeitlich stieg die The Social Chain-Aktie sogar auf 0,700 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,570 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 338.059 The Social Chain-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2022 auf bis zu 11,200 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2.211,662 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der The Social Chain-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,312 EUR am 24.07.2023. Der aktuelle Kurs der The Social Chain-Aktie ist somit 35,604 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 28.09.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der The Social Chain-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 12.09.2024.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com