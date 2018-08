Medigene-Aktie zieht an: Medigene kooperiert mit US-Unternehmen

Zusammen mit der US-amerikanischen Firma Structured Immunity wird das TecDAX -Unternehmen nach geeigneten T-Zell-Rezeptoren (TCR) für die Behandlung von Krebspatienten suchen, wie Medigene am Dienstag in Planegg bekanntgab. Weitere Partnerschaften und Kooperationen mit den Amerikanern seien möglich, hieß es weiter.

Die TCR-Technologie gilt als vielversprechendes Feld in der Krebstherapie. Hierbei werden körpereigene T-Zellen des Patienten entnommen und mit durch die Forscher veränderten T-Zell-Rezeptoren ausgestattet. Die umprogrammierten und dem Patienten wieder zugeführten T-Zellen sollen Tumorzellen erkennen und zerstören können.

Das US-Unternehmen Structured Immunity ist auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptoren spezialisiert. Medigene baut derzeit eine Pipeline mit T-Zell-Rezeptoren auf und hatte in diesem Jahr mit einer ersten klinischen Studie begonnen. Einen seiner bereits weit entwickelten TCR-Kandidaten will Medigene nun von Structured Immunity auf dessen Fähigkeiten untersuchen lassen, den Krebs zu erkennen.

Medigene-Aktie testet 200-Tage-Linie

Die Papiere von Medigene haben sich am Dienstag mit plus 9,13 Prozent auf 14,70 Euro an die Spitze im TecDAX gesetzt.

Die Medigene-Anteile haben mit ihrem aktuellen Kursgewinn die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen. Sie verläuft zurzeit bei 13,94 Euro und gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Bereits in der ersten Augusthälfte hatten die Papiere sich an dieser Linie abgearbeitet, ohne nachhaltig darüber zu gelangen.

Analyst Bruno Bulic von der Baader Bank lobte die Kooperation zwischen Medigene und Structured Immunity. Die Allianz ergänze gut die Entwicklungsfähigkeiten des deutschen Biotechunternehmens auf dem Gebiet der neuartigen Krebsimmuntherapie. Der Experte sieht bei einem Kursziel von 22 Euro noch deutliches Kurspotenzial für die Medigene-Aktien und rät weiter zum Kauf.

/tav/mne/fba

PLANEGG (dpa-AFX)

Bildquellen: Medigene