thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,46 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,46 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 4,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 868.834 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,69 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 21,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 19.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -3,23 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,666 EUR je Aktie.

