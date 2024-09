thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,15 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,15 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,11 EUR. Bisher wurden heute 971.046 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,37 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2023. Mit einem Zuwachs von 134,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,07 EUR ab. Mit Abgaben von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,73 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,153 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

