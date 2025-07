Mehr Gäste, mehr Fernweh: Dertour legt im Winter zu

KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour verzeichnet nach eigenen Angaben einen starken Start in die kommende Wintersaison. Die Zahl der Gäste sei gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit. "Das Gästeplus, das wir aktuell verzeichnen, baut auf einem bereits sehr starken Vorjahreswinter auf", sagte Deutschland-Geschäftsführer Mark Tantz der Deutschen Presse-Agentur. "Man sieht ganz klar: Die Menschen wollen reisen."

Besonders gefragt seien nach Unternehmensangaben Ägypten, Spanien, die Türkei, Tunesien und die Kanaren. Auf der Fernstrecke führten Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, die Vereinigten Arabischen Emirate und Nordamerika die Liste an. Dertour gehört zur Rewe Group und ist nach TUI der zweitgrößte Reiseveranstalter im deutschen Markt.

Wellness, Winterfluchten und 1.250 Euro pro Kopf

Die größten Zuwächse verzeichne Dertour demnach in Ägypten (plus 129 Prozent), den Emiraten (plus 76 Prozent) und in Thailand (plus 47 Prozent). Thailand gilt dem Unternehmen zufolge als wichtigstes Fernziel; Dertour spreche dort vom größten Veranstalterangebot im deutschen Markt.

Neben klassischen Sonnenzielen wachse auch die Nachfrage nach Wellnessaufenthalten, Naturerlebnissen und sogenannten Winterfluchten, sprich: Sonne statt Schnee. Der Trend zum Frühbuchen halte an. Im Schnitt gebe ein Dertour-Gast im laufenden Touristikjahr rund 1.250 Euro aus. Erholungsurlaube auf der Kurz- und Mittelstrecke dauerten im Schnitt rund zehn Tage. Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, habe Dertour zusätzliche Flugkontingente für die Saison 2025/26 gesichert.

Auch Tui setzt auf Fernweh

Ähnliche Entwicklungen zeigt Konkurrent Tui. Der Reisekonzern hatte in der Vorwoche ebenfalls ein starkes Interesse an Fernreisen im Winter betont - vor allem in Richtung Asien. Thailand gehört laut Tui zu den gefragtesten Zielen. Auch klassische Sonnenziele wie Ägypten, Spanien oder die Türkei blieben über alle Zielgruppen hinweg gefragt.

Auch der Deutsche Reiseverband (DRV) spricht von stabiler Reiselust. "Reisen bleibt auch in diesem Jahr ganz oben auf der Konsumwunschliste der Deutschen", so ein Sprecher. Der Trend zum Frühbuchen halte an; besonders hoch sei die Nachfrage nach Flugpauschalreisen, Kreuzfahrten und Fernzielen./kge/DP/zb