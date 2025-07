TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 7,73 EUR nach oben.

Das Papier von TUI legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,73 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 7,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.358.431 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 13,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,90 EUR für die TUI-Aktie.

Am 14.05.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,58 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

