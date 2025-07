TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel kam die TUI-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,70 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,74 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,69 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.877 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 13,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,90 EUR.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

