thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 4,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 438.358 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 43,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,98 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

