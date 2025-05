thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 10,17 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,17 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.053.283 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,702 EUR im Jahr 2025 aus.

