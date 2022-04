thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,83 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.921.487 Stück gehandelt.

Am 09.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 75,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 6,67 EUR. Mit Abgaben von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,87 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 7,32 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,02 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte thyssenkrupp am 10.02.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 11.05.2023.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefrot: Nucera erhält Auftrag in den USA

thyssenkrupp-Aktie schwächelt: thyssenkrupp-Chefin für Loslösung von russischer Energie

Energie: Umbruch im Energiesektor - So können Anleger profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG