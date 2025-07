ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,48 65,45 +0,0% 0,03 -9,6%

Wer­bung Wer­bung

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -11,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der schwache Dollar stützte die Erdölpreise. Die Notierungen von Brent und WTI erhöhten sich um jeweils 0,9 Prozent. Hier standen sich Angebotssorgen durch die erwartete höhere Opec+-Förderung und Hoffnungen auf ein Anziehen der Nachfrage durch Handelsabkommen gegenüber, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.342,35 3.339,58 +0,1% 2,78 +25,9%

Silber 30,65 30,56 +0,3% 0,09 +9,9%

Platin 1.152,39 1147,82 +0,4% 4,57 +31,5%

Kupfer 5,04 5,05 -0,2% -0,01 +23,0%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die andauernde Dollar-Abwertung hievte den Goldpreis um 1,1 Prozent auf 3.338 Dollar je Feinunze nach oben. Laut Marktstratege David Morrison von Trade Nation ebbt die Nachfrage nach sicheren Anlagen nicht ab. Zudem verstärke die Dollar-Schwäche die Attraktivität des Edelmetalls. Andere Stimmen sehen einen weiteren Zusammenhang zwischen Gold-Stärke und Dollar-Schwäche. Immer mehr Notenbanken wendeten sich vom Greenback ab und horteten stattdessen Gold als Reservewährung.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben eine Waffenlieferung für die Ukraine kurz vor der Ankunft in dem von Russland überfallenen Land gestoppt. Stattdessen sollen die Waffen dazu verwendet werden, die Bestände des Pentagons aufzustocken, wie ein Beamter der Trump-Administration und zwei Berater des US-Kongresses am Dienstag erklärten.

HANDELSPOLITIK USA

Donald Trump denkt nicht daran, die Frist für den Abschluss von Handelsabkommen über den 9. Juli hinaus zu verlängern. Der US-Präsident sagte überdies am Dienstag zu Journalisten, er halte ein solches Handelsabkommen mit Japan für unwahrscheinlich.

Wer­bung Wer­bung

US-ABSATZZAHLEN E-AUTOS

Elektroautos werden in den USA immer mehr zum Ladenhüter. Ford, Hyundai und Kia meldeten deutlich rückläufige E-Auto-Absätze für das zweite Quartal. Bei Ford ging es mehr als 30 Prozent nach unten, bei Kia brachen die Verkäufe zweier Modelle um die Hälfte ein. Tesla wird seine Absatzzahlen für das zweite Quartal am Mittwoch veröffentlichen.

US-BANKEN

Die größten US-Banken haben am Dienstag neue Pläne für Aktienrückkäufe und Dividenden angekündigt, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve positive Ergebnisse des jährlichen Stresstests bekannt gegeben hatte - ein Zeichen dafür, dass einige der weltweit wichtigsten Kreditinstitute über mehr als genug Kapital verfügen.

BAYWA

setzt die im Restrukturierungsplan vorgesehene Kapitalerhöhung um. Wie der krisengeschüttelte Agrarhändler mitteilte, wurde der Bezugspreis für die Kapitalerhöhung auf 2,79 Euro festgelegt. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 72,3 Millionen Aktien auf bis zu 277 Millionen Euro erhöht werden. Die Kapitalerhöhung wird in zwei Tranchen durchgeführt. In der ersten Tranche sind allein die beiden Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft und Raiffeisen Agrar Invest AG bezugsberechtigt. In der zweiten Tranche kommen alle weiteren Aktionäre zum Zuge.

ZALANDO

kann die Übernahme von About You abschließen. Der Konzern hat mit der Freigabe durch die EU-Kommission die letzte regulatorische Hürde genommen. Der Vollzug der Transaktion ist nun für den 11. Juli geplant.

ASTRAZENECA

könnte einem Zeitungsbericht zufolge den Börsenplatz wechseln. Der CEO des Pharmakonzerns erwäge einen Umzug des Listings in die USA wegen Begrenzungen in Großbritannien bei Arzneimitteln und bei der Preisgestaltung, berichtet die Zeitung The Times.

EURONEXT

könnte die griechische Börse übernehmen. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, verhandelt er mit Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange (Athex) über eine Übernahme für 399 Millionen Euro. Mit Athex würde Euronext, die Börsen unter anderem in Frankreich, Belgien und Portugal betreibt, in den griechischen Markt einsteigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)