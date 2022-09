thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 5,64 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 917.304 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 50,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 17,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,83 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der thyssenkrupp-Aktie ein

Deutsche Aktien viel zu günstig! Wer diese Titel kauft, macht alles richtig

Salzgitter setzt für den Fall von Gasrationierung für sich auf Ausnahmeregelungen - Salzgitter-Aktie fällt

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com