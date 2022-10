thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,63 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,61 EUR nach. Bei 4,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.205.479 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 59,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 11,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.676,00 EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,76 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

