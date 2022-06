thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie legte um 08.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 9,13 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.759 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 19,58 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.04.2022 auf bis zu 6,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,16 EUR.

Am 11.05.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,32 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 8.577,00 EUR eingefahren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

