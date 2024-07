thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 4,11 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 4,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,10 EUR. Mit einem Wert von 4,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 149.664 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 83,00 Prozent wieder erreichen. Bei 3,97 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,330 EUR im Jahr 2024 aus.

