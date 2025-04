thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 8,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 9,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,60 EUR. Bisher wurden heute 6.783.572 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 20,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,671 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie steigt: Schiffe werden geringer beladen

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und thyssenkupp starten wieder durch

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp, RENK, HENSOLDT und Co. im Tiefflug: Zollsog erfasst auch Rüstungswerte