thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,01 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.324.427 Stück.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. 87,29 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 1,20 Prozent wieder erreichen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,98 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

