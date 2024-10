thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 3,27 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 3,27 EUR ab. Bei 3,26 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 785.699 Stück.

Bei einem Wert von 7,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). 120,01 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,08 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 19.11.2024 gerechnet. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,139 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

