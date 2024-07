thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,03 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,03 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.722.269 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,52 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 1,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,330 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

