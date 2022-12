thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,4 Prozent auf 5,59 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 5,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.594.316 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 48,92 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,57 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 24.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 10.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 13.02.2024 dürfte thyssenkrupp die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,564 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

