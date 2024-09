thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 2,97 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 2,97 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 2,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 845.511 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,73 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,153 EUR im Jahr 2024 aus.

