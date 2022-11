thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,53 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.048.329 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 51,30 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,68 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,21 Prozent auf 10.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,53 EUR je Aktie.

