thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,41 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 8,41 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 8,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 8,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307.703 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 30,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,88 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 13.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,575 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen

thyssenkrupp-Aktie im Plus: TKMS mit Aufträgen auf Rekordniveau

thyssenkrupp-Aktie knickt ein: Umsatz sackt ab - Prognose trotzdem bestätigt