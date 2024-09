thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 3,14 EUR.

Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,14 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,15 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,09 EUR. Bei 3,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 600.052 thyssenkrupp-Aktien.

Am 03.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 134,86 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach unten.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,142 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,08 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,139 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

