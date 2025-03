thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Montagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 9,49 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,49 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.574.994 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 13,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,38 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,668 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

EU-Kommissar besucht thyssenkrupp-Werk - thyssenkrupp-Aktie sinkt

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell