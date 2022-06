thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag schwächer

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 5,79 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.418.865 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,97 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,16 EUR.

Am 11.05.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,32 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 10.599,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG