thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 8,88 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 8,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 8,84 EUR. Bei 9,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 497.100 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 68,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,00 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,516 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

