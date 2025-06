thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Abschlägen

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 8,79 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 8,79 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,74 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.825 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 19,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 68,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,516 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie gefragt: thyssenkrupp bekräftigt Grünstahl-Pläne - CEO-Vertrag verlängert

thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Streit um Vertragsverlängerung für thyssenkrupp-Chef

thyssenkrupp-Aktie höher: CEO-Vertrag wohl vorzeitig verlängert - Keine Trennung von Stahl-Mehrheit