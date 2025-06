thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 8,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.964.946 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 24,38 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 218,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 8,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,512 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Streit um Vertragsverlängerung für thyssenkrupp-Chef

thyssenkrupp-Aktie höher: CEO-Vertrag wohl vorzeitig verlängert - Keine Trennung von Stahl-Mehrheit

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht