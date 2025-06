thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,72 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 8,72 EUR abwärts. Bei 8,60 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,65 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381.702 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 68,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,151 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,515 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

