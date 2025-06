thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 8,70 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 8,70 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,65 EUR ein. Bei 8,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 70.334 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 10,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 25,83 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 68,19 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,151 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2025. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,515 EUR je Aktie aus.

