thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 8,73 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 8,73 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.864 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 68,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je Aktie aus.

