thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 5,30 EUR zu. Bei 5,34 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,16 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 2.566.516 Aktien.

Bei 10,94 EUR markierte der Titel am 13.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 51,57 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 27,11 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 10,57 EUR angegeben.

thyssenkrupp gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 14.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 13.02.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie in Rot: Cevian reduziert Beteiligung an thyssenkrupp auf Anteil von unter 1 Prozent

thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie in Rot: Stahlkocher fahren Produktion zurück

thyssenkrupp-Aktie im Minus: Dividendenzahlung trotz erwartetem Gewinnrückgang geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG