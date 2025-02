thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp springt am Mittag hoch

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 7,38 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 7,38 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 7,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 7,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.800.360 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2025). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 62,48 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,77 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,673 EUR fest.

