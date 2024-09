thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 3,34 EUR. Bei 3,35 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.325.663 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 120,46 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 17,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,08 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.11.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,139 EUR je Aktie.

