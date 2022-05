thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag freundlich

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 8,60 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 8,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.718 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.04.2022 auf bis zu 6,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,96 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,36 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,32 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umsetzen können.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

