thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag fester

Die Aktie legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 5,95 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,95 EUR zu. Mit einem Wert von 5,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.004.992 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,56 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,94 EUR.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 EUR, nach -0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10.599,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.577,00 EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG