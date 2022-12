thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:22 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,72 EUR ab. Bei 5,68 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 552.497 Aktien.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 10,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 47,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 37,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,57 EUR.

Am 24.11.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.568,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,564 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG