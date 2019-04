Canopy Growth mit Milliardendeal - Was Anleger und Analysten dazu sagen

Der kanadische Cannabis-Produzent Canopy Growth hat sich das Recht gesichert, den US-Konkurrenten Acreage Holdings zu übernehmen. Die Eintrittskarte in den US-Markt lässt sich der Marktführer einiges kosten.

Milliardendeal gesichert

Die Transaktion hat einen Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings will Canopy die Übernahme nicht sofort vollziehen, sondern die Kaufoption erst ausüben, wenn Cannabis in den Vereinigten Staaten von Amerika legalisiert wurde. Auch wenn zwischenzeitlich einige US-Bundesstaaten die Nutzung der Pflanze im medizinischen Bereich freigegeben haben, gibt es auf Landesebene weiter ein Verbot.

Canopy und Acreage haben die vollständige Übernahme der US-Amerikaner vereinbart, bis zum Vollzug der Transaktion werden beide Unternehmen aber weiterhin unabhängig voneinander agieren.

Ticket für den US-Markt

Mit dem Zukauf sichert sich Canopy Growth eine satte Marktposition im milliardenschweren US-Markt. Zeitgleich bekommt Acreage Zugriff auf die Marken des kanadischen Käufers. "Durch die Kombination des Managementteams, der Lizenzen und Vermögenswerte von Acreage mit dem geistigen Eigentum und den Marken von Canopy Growth wird die Wertschöpfung für die Aktionäre beider Unternehmen enorm gesteigert", heißt es in der die Transaktion begleitenden Pressemitteilung.

Canopy hat auf dem zukunftssträchtigen US-Markt dank seiner Partnerschaft mit dem Bierhersteller Constellation Brands bereits einen Fuß in der Tür. Zudem hat das Unternehmen namhafte US-Prominente wie Martha Stewart und den Rapper Snoop Dogg im Boot, die teils mit eigenen Marken bei Canopy angeheuert haben und unter anderem unter dem Canopy-Dach Schokolade und andere Produkte vertreiben.

Analysten bewerten den Deal positiv

Analysten haben sich nach Bekanntgabe der milliardenschweren Übernahmepläne positiv zur Canopy-Aktie geäußert. Für Martin Landry von GMP ist die Aktie nun kein "Hold" mehr, er hat Canopy auf "Buy" hochgestuft. "Diese Transaktion wird die Fähigkeit von Acreage zur Konsolidierung des US-amerikanischen Marktes verbessern", schrieb Landry in einer Mitteilung an die Kunden. "Wenn Canopy Acreage offiziell übernimmt, könnte es viel größer sein als derzeit." Landry hob daher auch sein Kursziel von 65 auf 72 US-Dollar an.

Owen Bennett von Jefferies & Co hält die Canopy-Aktie unterdessen weiter auf "Hold" und hat das Kursziel von 64 Kanadischen Dollar bestätigt. Die Transaktion bewertet der Experte allerdings deutlich positiv und betonte, dass Canopy einen weitaus höheren Preis für Acreage hätte zahlen müssen, wenn die Transaktion erst nach der Legalisierung von Cannabis in den USA bekannt gegeben worden wäre.

Und auch Anleger scheinen dies ähnlich zu bewerten - der Milliardenzukauf von Canopy kam am Aktienmarkt erstaunlich gut an: Am Montag nach Bekanntwerden der Transaktion legte die Canopy-Aktie mehr als sieben Prozent zu.



