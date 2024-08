Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 2,10 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 2,10 USD. Bei 2,10 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 485.565 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 62,29 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,60 USD erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 23,63 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,88 Mio. USD im Vergleich zu 184,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2025 wird am 03.10.2024 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,073 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

