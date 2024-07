Tilray (ex Aphria) im Blick

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 1,71 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1,71 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,71 USD. Bei 1,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.465.359 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 99,41 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,97 Prozent. Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 USD gegenüber -1,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 145,59 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188,34 Mio. USD ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 präsentieren. Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com