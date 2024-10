Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,71 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,72 USD aus. Mit einem Wert von 1,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 180.744 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 2,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 73,90 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,60 USD am 15.03.2024. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 29.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 229,88 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 10.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,122 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

