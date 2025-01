Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag billiger

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 1,40 USD nach.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 1,40 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,39 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,43 USD. Zuletzt wechselten 421.405 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,97 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,14 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 18,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.10.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 200,04 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.01.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 12.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,124 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen

Ausblick: Tilray präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel