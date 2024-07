Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 1,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 1,78 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,78 USD an. Mit einem Wert von 1,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 426.022 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 91,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (1,54 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 13,52 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 188,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,310 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent