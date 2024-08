Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,77 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Bei 1,78 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 201.012 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 92,63 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 10,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,88 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 03.10.2024 präsentieren.

2025 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,098 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

