Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag fester

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 1,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 1,81 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,81 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 164.542 Stück.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Gewinne von 87,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,60 USD am 15.03.2024. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 13,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 29.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 229,88 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 03.10.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

