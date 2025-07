Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Montagnachmittag stark

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 10,6 Prozent auf 0,642 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,6 Prozent auf 0,642 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,650 USD zu. Bei 0,584 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 835.490 Aktien.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,145 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 234,112 Prozent zulegen. Bei 0,351 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 45,327 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 188,34 Mio. USD gelegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,283 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

