Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,32 EUR nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 3,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,32 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.000 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 12,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 72,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2022 bei 2,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 22,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.10.2022 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153,21 USD – das entspricht einem Minus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,02 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,233 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

