Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag fester

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 1,21 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 1,21 USD nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,22 USD. Bei 1,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 615.445 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.12.2024 bei 1,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 5,39 Prozent Luft nach unten.

Am 10.01.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 210,95 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,77 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.04.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,067 USD einfahren.

