Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 1,84 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 1,84 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.328 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,97 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 38,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,60 USD am 15.03.2024. Abschläge von 12,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.07.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 229,88 Mio. USD gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,094 USD einfahren.

